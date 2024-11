Iginio Massari, festa per Marina? "Cosa mi hanno chiesto ad Arcore", la clamorosa rivelazione

16 novembre 2024 a

a

a

A 82 anni, Iginio Massari si è guadagnato di diritto il titolo di pasticcere più famoso d'Italia, come minimo. Temutissimo ospite d'eccezione di Masterchef, severissimo, rigoroso ("Ancora oggi mi alzo tutti i giorni alle 2.30 del mattino") ed esigente con sé e con i suoi collaboratori nonostante (anzi, proprio per) i 50 anni abbondanti di trionfi e riconoscimenti, il re del panettone con il cioccolato e dei maritozzi che ridono si è raccontato al Corriere della Sera, in una lunga intervista non priva di sorprese.

Per esempio, il fatto che al matrimonio con l'amata Marì si dimenticò di portare... la torta di nozze ("Non eravamo ricchi, ma giovani e innamorati. Per fortuna alcuni amici avevano pensato di portare una millefoglie"). Nella sua autobiografia Giorni, mesi, anni di una vita intensa l'ex pugile mancato ripercorre anche le più grandi imprese della sua carriera.

"Certi giudici nemici di tutto il Paese": Marina Berlusconi picchia durissimo. E su Pier Silvio in campo...

La torta più memorabile fu quella realizzata per il matrimonio da favola di una principessa indù con u bresciano: "Mi feci dare le misure della porta d'ingresso della cucina" del castello della cerimonia, "e quelle erano giuste. Peccato che sbagliarono quelle della porta che conduceva al salone della festa. Se ne accorsero all'ultimo. Panico. Gli dissi: la mia torta non si tocca, se volete tagliarla lo farete in corridoio". E così fu: "Mi svegliarono nel cuore della notte. La principessa si era rifiutata di tagliare una 'torta così bella', parole sue, e mi supplicarono di portare qualche cosa, qualunque cosa avesse zucchero". Gli invitati banchettarono a "brioche, panettoni, cioccolatini, caramelle" trafugati dalla pasticceria di Brescia.

Marina Berlusconi al Quirinale per la nomina a Cavaliere: il messaggio per papà Silvio

Massari realizzò anche la torta per il matrimonio di Marina Berlusconi. Alla vigila del grande giorno, gli telefonarono: "'Maestro', mi dissero, 'la vogliono ad Arcore, deve scrivere i nomi degli sposi con la glassa'. Ma non può farlo il loro cuoco? obiettai. Niente da fare, volevano me. Mi mandarono a prendere, andai lì solo per quello". Altro cliente vip, l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga: "Mandava ogni settimana un onorevole bresciano a prendere il suo dolce preferito, la torta di nonna Rachele".