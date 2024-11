Luciana Littizzetto, gaffe a Che Tempo Che Fa: "È morto? Scusatemi"

18 novembre 2024 a

a

a

Scivolone per Luciana Littizzetto. Accade a Che Tempo Che Fa in onda domenica 17 novembre. Qui sul Nove la comica torinese ha commentato una delle nuove borse della maison Moschino, quella a forma di sedano il cui valore è di 3.700 euro. Proprio in questa occasione la Littizzetto ha commesso una clamorosa gaffe. Rivolgendosi direttamente allo stilista fondatore della casa di moda, la Littizzetto gli ha proposto delle idee per la prossima collezione. Peccato però che Franco Moschino sia scomparso da oltre 30 anni.

"Volevo lanciare un messaggio a Franco Moschino. Signor Moschino, secondo me lei si deve superare, andare avanti e fare una borsa a moschino, a piccola mosca. Fai tutta la linea, secondo me è un’idea geniale. Franco pensaci!", sono state le parole della comica mentre Fabio Fazio ha tentato di correrle in soccorso.

"Sarà l'ultima puntata?". Fazio provoca la Fagnani: il fango su Giorgia Meloni | Video

"Per quelli che non hanno niente da fare, lei si è rivolta a Franco Moschino, lo so che è scomparso tanti anni fa. Pensavo volessi riferirti all’azienda", ha spiegato il conduttore. E invece la Littizzetto ha tirato dritto: "Ah, no, non lo sapevo, io pensavo proprio a lui, non all’azienda. Mi spiace. È morto? Scusatemi… ma quanti anni sono? Ah, tanti. Ma ci sarà un altro che si chiama così nell’azienda".