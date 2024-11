Fusani-Bandecchi, alta tensione a La7: "Le girano?", "Sorrido", "Fate bene..."

19 novembre 2024 a

Siamo dal day after delle elezioni regionali che hanno visto vincere il centrosinistra sia in Emilia Romagna sia in Umbria. Se il primo verdetto era scontato (Michele De Pascale, sindaco Pd di Ravenna uscene, ha travolto Elena Ugolini del centrodestra), quello umbro era più incerto e non a caso ha portato più polemiche nel campo della maggioranza di centrodestra, vista la sconfitta della governatrice Donatella Tesei, superata da Stefania Proietti, prima cittadina di Assisi sostenuta dal campo largo.

In collegamento con L'aria che tira, su La7, c'è Stefano Bandecchi, l'uomo che più di tutti ha attaccato sia la neo-governatrice Proietti sia il centrodestra, puntando il dito in particolare sui voti non portati dalla Lega.

"Con me stava a casa a lavare i piatti": Bandecchi feroce contro la "compagna" Proietti

Le sue parole a caldo sulla Proietti ("La rispetto ma deve stare alla larga da me") ma soprattutto via media con le interviste odierne a Repubblica e Stampa ("Se il candidato fossi stato io, la Proietti oggi sarebbe stata a casa a lavare i piatti") hanno fatto molto discutere, superando anche le stilettate agli alleati.

