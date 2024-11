Corrado Augias dà dell'ubriacone in diretta tv a Nordio e tutti i muti: il gesto scandaloso da Floris

20 novembre 2024 a

Eccoci a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, la puntata è quella di martedì 19 novembre. Al centro il post-voto, le elezioni in Emilia Romagna ed Umbria. E insomma, è una grande festa da Giovanni Floris, una celebrazione del risultato, della vittoria del Pd, partito che è il punto di riferimento di gran parte del parterre proposto dalla trasmissioni.

E tra gli ospiti in studio, ecco anche Corrado Augias, protagonista di una lunga intervista in cui spazia un po' su tutto. Attacca Giorgia Meloni, lo fa per gli atteggiamenti che definisce feroci, per il lessico con cui ha chiuso la campagna elettorale. E ancora, sostiene che il premier adotti sempre "la tattica del chiagni e fotti". Dunque bordate anche contro Giuseppe Valditara per le frasi su violenze, immigrazione e patriarcato consegnate all'inaugurazione della Fondazione Giulia Cecchettin.

Non può mancare, però, una digressione sugli Stati Uniti, sulla rielezione di Donald Trump, ovviamente "un allarme", per Augias. Ma non solo: arriva anche a sostenere che "non avrebbe dovuto nemmeno presentarsi", questo a causa delle inchieste. Evidentemente, Corrado Augias ignora che Trump ha potuto correre negli Usa in base alla legge, perché la legge glielo ha consentito.

Il passaggio che però sta facendo più discutere e che ha sollevato un vero e proprio polverone, però, è un gesto che non è affatto passato inosservato. Si parlava di riforma della giustizia, dello scontro tra magistratura e governo e delle prese di posizione di Carlo Nordio, il Guardasigilli, spesso e volentieri nel mirino del fronte progressista. Ecco, Corrado Augias ha affermato quanto segue: "In alcuni momenti della giornata il ministro Nordio ha evidenti problemi". Il punto è che mentre diceva queste parole, Augias ha alzato il gomito, insomma ha dato in diretta televisiva dell'ubriacone al ministro della Giustizia, senza che in studio nessuno avesse qualcosa da eccepire. Un gesto, come detto, che non è passato inosservato e che, per certo, innescherà una furibonda polemica.