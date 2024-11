Brunello Cucinelli: "Meloni mi ha chiamato appena premier, io le ho dato un consiglio"

20 novembre 2024 a

Consigli alla premier da un grande imprenditore, un protagonista del Made in Italy stimato in tutto il mondo. Brunello Cucinelli, ospite di Un giorno da pecora su Radio 1 Rai, incalzato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ha rivelato un interessante indiscreto su Giorgia Meloni che non mancherà di far masticare amaro alla sinistra e alle opposizioni.

"Mi ha chiamato appena diventata premier, perché siamo amici da tempo, e mi ha chiesto: Brunello cosa devo fare? Io le ho risposto non lo so, faccio pullover. Però un piccolo consiglio te lo do: ho detto solo di esprimersi ancora più gentile, educata e garbata perché è quello di cui oggi abbiamo tutti più bisogno. Lei mi ha risposto che non è sempre facile ma secondo me invece lo sta facendo molto bene".

"Lei è molto appassionato di politica - gli chiede a un certo punto Lauro -. Ha mai pensato di impegnarsi in prima persona?". La curiosità, va detto, è logica. Ma Cucinelli risponde secco: "Assolutamente no. Socrate diceva: ho conosciuto un poeta non male. Si è messo in politica e ha rovinato la poesia e la politica".

Ancora a proposito di Meloni, la premier a volte veste Cucinelli e il Re del cachemire ammette: "Mi fa sicuramente piacere". E tanti saluti ai rosiconi di professione in servizio permanente attivo.