Elon Musk e Jeff Bezos, è lite: "Dicevi che Trump avrebbe perso e le mie azioni..."

I due uomini più ricchi del mondo protagonisti di un'accesa lite. Che tra Elon Musk e Jeff Bezos i rapporti non siano idilliaci, non è una novità. Ora i due arrivano allo scontro diretto, in pubblico, su X. "Ho appena saputo stasera a Mar-a-Lago che Jeff Bezos stava dicendo a tutti che Trump avrebbe perso di sicuro, quindi avrebbero dovuto vendere tutte le loro azioni Tesla e SpaceX", tuonava il patron di Tesla nella sua mattina del giovedì, con tanto di faccina che soffoca una risata. E circa 9 ore dopo arriva la replica: "No, non è vero al 100%". "Bene, allora mi correggo", frase - quella di Musk - resa ironica da una faccina che ride con le lacrime.

Ma cosa c'è davvero dietro il botta e risposta? Oltre al nuovo ruolo di Musk (vicino a Trump e nuova guida di DOGE), ci sono anche gli interessi nella space economy. Non dovrebbe stupire se il Ceo di SpaceX voglia indebolire l’azienda competitor Blue Origin, lanciata dal fondatore di Amazon.

Poco fa Musk si era reso protagonista di un altro confronto social, anch'esso con un altro miliardario: Mark Zuckerberg. Quest'ultimo ha lanciato nel 2023 Thread (il social di Meta che sembra a tutti gli effetti X). A riguardo entrambi hanno promesso di sfidarsi in un incontro di lotta libera mai avvenuto.

Just learned tonight at Mar-a-Lago that Jeff Bezos was telling everyone that @realDonaldTrump would lose for sure, so they should sell all their Tesla and SpaceX stock