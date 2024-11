Marco Travaglio umilia Beppe Grillo: "Poco lucido, mi fa tristezza. Vuole un altro vaffa?"

27 novembre 2024 a

Caos totale nel M5s, con la crociata di Beppe Grillo contro Giuseppe Conte, il leader M5s costretto dal garante (silurato) a rivotare i punti della svola grillina sancita lo scorso weekend. E questo caos totale è al centro di un segmento della puntata de L'aria che tira di mercoledì 27 novembre. Ospite di David Parenzo nel salottino di La7 ecco Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, ideologo del M5s, un tempo fedelissimo di Grillo e oggi fedelissimo di Conte.

Chiamato in causa su Grillo, Travaglio spiega: "Non lo ho sentito e non lo sento da tempo, da quando lo criticai per l'operazione Draghi. Non importa, i fatti personali non sono rilevanti. Cosa farà? Lo ha già dimostrato in questi mesi: rimproverava a Conte di essere un leguleio e un azzeccagarbugli, tutto mi sarei aspettato da Grillo tranne che si trasformasse in un azzeccagarbugli che impugna il comma e il sotto-comma", sottolinea il direttore. E ancora, picchiando durissimo: "Mi fa tristezza, lo ho conosciuto come un uomo di grande praticità, grande concretezza, sintonizzato con l'opinione pubblica, anticipava sempre i tempi e capiva prima degli altri. Adesso se non ha capito il gigantesco vaffa che gli hanno mandato gli iscritti del movimento e chiede di rivotare per prendersene un secondo, questo mi fa dubitare della sua lucidità, mi dispiace", azzanna il direttore.

"Una rifondazione grillina con i suoi fedelissimi? È talmente poco lucido che potrebbe tentare anche una cosa del genere, ma non so dove andrebbe questa roba: quelli che gli andrebbero dietro sono quelli che buttò fuori per il no al governo Draghi. È una contraddizione totale: cosa fai, la rifondazione per dire no alle alleanze quando hai costretto il Movimento ad allearsi con tutti i partiti di centro, destra e sinistra tranne la Meloni, perché lei non ci stava ad allearsi col governo Draghi", conclude Travaglio. Una bocciature senza appello, con toni durissimi dell'ultima edizione del comico ligure.