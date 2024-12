Ecco cosa fanno leggere al Papa: il filtro rosso

04 dicembre 2024 a

Quali giornali legge il Papa? il manifesto – quotidiano comunista, Il Fatto Quotidiano, Domani, la Repubblica, The New York Times, The Guardian, Le Monde, Corriere della Sera, Avvenire, La Croix, la rivista dei gesuiti ultraprogressisti statunitensi America e poi, senza peraltro avventurarsi troppo “in partibus infidelium”, anche Il Foglio, Le Figaro e Il Sole 24Ore. Sebbene i corvi ormai abbiano nidificato in Vaticano senza alcuna intenzione di migrare altrove, ieri mattina passavano per recapitare in forma anonima le 109 pagine di cui constava la giornaliera rassegna stampa del Dicastero della Comunicazione della Santa Sede. Selezione accuratissima di articoli, per un pubblico molto ristretto di utenti, confermano autorevolmente dietro il Portone di Bronzo, dove tuttavia reagiscono con un certo imbarazzo alle osservazioni sulla predilezione spiccata per l’informazione di sinistra, precisano che talvolta vi compaiono perfino articoli di Libero e perciò non ci si dovrebbe limitare alla consultazione occasionale del malloppo, solitamente pluralistico e comunque mai soppesato con il bilancino. (...)



