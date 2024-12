Immigrazione, Cruciani scatenato: "Lavaggio del cervello, mi devo sentire in colpa per gli africani poveri?"

05 dicembre 2024 a

Giuseppe Cruciani, ospite di Mario Giordano a Fuori dal Coro su Rete 4, ha detto la sua sul fenomeno dell'immigrazione, che a suo dire va "al di là di tutte le parole che vengono sempre pronunciate, tutte le parole buoniste, come accoglienza, integrazione, 'dobbiamo far venire tutti perché l'Africa sta male anche per colpa nostra'". Secondo lui, "questo è il lavaggio del cervello che subiamo noi perché ci dobbiamo sentire in colpa della situazione di povertà degli africani".

"Dietro tutto questo - ha proseguito il conduttore radiofonico de La Zanzara su Radio24 - c'è business. Una persona di sinistra una volta disse che l'immigrazione dà più soldi della droga. Lavorare con l'immigrazione è un vantaggio superiore a chi traffica con la droga. Dietro l'immigrazione, lasciate perdere quello che vi dicono sull'accoglienza, c'è un enorme business. Non dovete fermarvi alle parole che dicono le cooperative o a quelle che dicono esponenti anche molto importanti del Vaticano sull'accoglienza a ogni costo. Dietro l'immigrazione c'è un enorme profitto, sono i buoni che incassano, questo è". In molti, nei commenti sotto al video dell'intervento di Cruciani postato su X, si sono detti d'accordo col giornalista: "Lo sanno anche le pietre ormai".

