4 di Sera, Del Debbio spiana Landini e Giarrusso in un colpo: "Però insomma..."

Che colpa ne ha Maurizio Landini? La tesi di Dino Giarrusso, ex Iene, giornalista ed ex esponente del Movimento 5 Stelle più volte "rimbalzato" dagli elettori nelle sue varie reincarnazioni, è ospite di Paolo Del Debbio a 4 di Sera, il talk show quotidiano dell'access prime time di Rete 4.

La sua difesa del sindacalista rosso, capo del Cgil con ambizioni politiche sempre più dichiarate, è accorata, a tratti imbarazzante. Tanto da provocare la reazione plateale dello stesso conduttore e di Gianluigi Paragone, anche lui ospite in studio.

"Mi sembra un po' surreale fare un processo a Landini. Lui fa il suo mestiere, il capo del sindacato - sottolinea Giarrusso -, non ha colpe se Stellantis non si comporta bene". Paragone, inquadrato perfidamente dalla regia, reagisce con le mani giunte a mo' di preghiera: "Ma come non ha colpe, dico?", domanda esterrefatto. E mentre Giarrusso prosegue nella sua arringa difensiva, interviene anche Del Debbio: "Però insomma, è stato un po' zitto ecco...".

Quindi arriva una mezza retromarcia di Giarrusso: "Fammi finire, sui contratti firmati a quel modo sinceramente faccio fatica a giustificarli. Io sono obiettivo, sono un osservatore e quella roba lì la Cgil non la può accettare". E Del Debbio, almeno su questo, tira un sospiro di sollievo.