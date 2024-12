4 di Sera, Capezzone annienta la sinistra: "Perché con Meloni siamo dalla parte giusta del mondo"

11 dicembre 2024 a

"Con il Governo Meloni, nonostante due guerre aperte, l'Italia sta dalla parte giusta del mondo in Occidente": il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone lo ha detto nello studio di 4 di Sera su Rete 4 parlando dell'esecutivo e di come ha deciso di schierare l'Italia sia nel conflitto russo-ucraino sia in quello in Medio Oriente. Secondo lui, sarebbe andata diversamente se ai vertici del Paese ci fosse stata l'attuale opposizione: "Con la sinistra, e il problema non riguarda solo Bonelli, Fratoianni, Conte eccetera, ma riguarda il Partito democratico, il padre nobile Prodi, Schlein eccetera, l'Italia starebbe in un posizionamento ambiguo sull'Iran, sulla Cina, sulla Russia, su una serie di altre cose. Questa è una questione serissima".

Commentando invece l'articolo con cui Politico ha incoronato la Meloni come persona "più importante in Europa", Capezzone ha detto: "Io penso che tanti elettori di centrodestra e non solo abbiano dato fiducia alla Meloni e la vogliano dare a Meloni, a Salvini, a Tajani, ai tre partiti. L'incoraggiamento c'è, ancora alle Europee, però su tasse e sicurezza bisogna andare più veloci. C'hai questi anni davanti, questi altri tre, poi hai gli altri se rivinci... Bisogna dare l'idea che non si gioca per lo 0-0 o per l'1-0 ma che si gioca per vincere davvero".

