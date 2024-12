Open arms, "tutto il governo a processo, non solo Salvini": Claudia Fusani inchioda le toghe

19 dicembre 2024 a

a

a

"Se Salvini è andato a processo, ci doveva andare tutto il Governo dell'epoca, è molto semplice": Claudia Fusani lo ha detto nello studio di 4 di Sera su Rete 4. parlando del processo Open Arms, che vede imputato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Le accuse nei suoi confronti sono di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della ong spagnola nel 2019, quando era ministro dell'Interno. Il pm ha chiesto una condanna di sei anni. Domani, venerdì 20 dicembre, è attesa la sentenza a Palermo.

"La responsabilità - ha continuato la giornalista - è collettiva, non individuale. Ci sarebbe dovuto andare anche l'ex premier Giuseppe Conte e Danilo Toninelli che, in quanto ministro delle Infrastrutture, era responsabile dei porti". Poi, riferendosi ai decreti sicurezza, ha sottolineato: "Quei decreti furono firmati da un governo. E questo secondo me è un punto importantissimo". Intanto ieri, mercoledì 18 dicembre, Giorgia Meloni - al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 - ha espresso vicinanza al ministro leghista per il processo: "A Salvini va la solidarietà di tutto il governo". Applauso in aula.

Video su questo argomento Open Arms, Patrioti con la maglietta per Salvini: da Bruxelles clamorosa sfida ai giudici, cosa c'è scritto dietro | Video