David Parenzo è davvero un comunista: una foto sconcertante, appeso alla parete...

David Parenzo può certamente essere soddisfatto della sua annata lavorativa. Il giornalista originario di Padova ha ottenuto ottimi risultati alla guida de L'aria che tira. E ha infranto ogni record di ascolti alla Zanzara, la trasmissione di Radio 24 condotta insieme all'amico e collega Giuseppe Cruciani. E per concludere il 2024 nel migliore dei modi, esiste un occasione migliore di un aperitivo di redazione?

È quanto successo ieri, giovedì 20 dicembre. In una Instagram story postata da sua moglie - anche lei giornalista -, si vede David Parenzo mentre arringa i suoi con un discorsi. Tutti i presenti hanno un bicchiere in mano e l'atmosfera sembra distesa e festosa. Ma c'è un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti. Alle loro spalle si può "ammirare" un quadro che ritrae due "falce e martello", il simbolo di comunismo e Unione Sovietica.

Verrebbe da dire: cosa sarebbe successo se al posto della falce e martello ci fosse stato un fascio littorio?. FdI, tramite il suo profilo Instagram di Atreju, ha ironizzato sul simbolo comunista alla festa del giornalista. "Parenzo, quel simbolo non ti fa orrore? Buone feste, comunista". E ancora: "Grazie Parenzo per ricordarci che siamo dalla parte giusta della storia. Voi, invece, restate dei poveri comunisti".