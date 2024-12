Massimo Giannini, addio a "Bella chat"? Il consiglio di FdI: "Fonda questo gruppo, avrai più fortuna"

21 dicembre 2024 a

Non c'è pace per Massimo Giannini. L'editorialista di Repubblica, già direttore della Stampa, ha abbandonato la chat whatsapp denominata "Bella chat". Il gruppo era stato creato dopo che lo scrittore Antonio Scurati era tornato alla ribalta per essere stato - a detta sua - censurato dalla Rai. Il motivo? Secondo lui gli avrebbero impedito di pronunciare un monologo sul 25 aprile. Discorso che poi ci ha riproposto milioni di volte in tutti i media possibili e immaginabili.

"Amiche e amici - ha scritto l'editorialista di Repubblica -, con grande dispiacere e rammarico vi informo che dopo quest'ultimo messaggio lascio questa chat. L'idea che l'aveva fatta nascere era un'altra, ma constato che nel tempo si è irrimediabilmente perduta, sicuramente anche per responsabilità di chi l'aveva lanciata. Ma per quanto mi riguarda, mi fermo qui. Auguro a tutti il meglio, per oggi e per l'anno nuovo e per sempre.

"Grosso dramma in "'Bella chat' - ha scritto su X l'account di Atreju, la festa organizzata da Fratelli d'Italia -. Giannini se ne va". I giovani di FdI hanno poi calcato la mano, consigliando all'editorialista di Repubblica di creare un altro gruppo whatsapp. "Fonda il gruppo 'Capodanno 2025'. Avrai più fortuna", il messaggio ironico postato sul social.