Baba Vanga, la clamorosa profezia su Lewis Hamilton in Ferrari: ecco cosa accadrà

Con il 2024 ormai agli sgoccioli, le previsioni di Baba Vanga sul 2025, come ogni anno, fanno discutere e appassionano. Ma, soprattutto, spaventano. La sensitiva bulgara, nota come la “Nostradamus dei Balcani”, avrebbe profetizzato un anno tutt’altro che sereno, segnato da conflitti globali, perdita di vite umane e persino incontri ravvicinati con gli alieni. Inoltre, c'è chi sostiene anche che Baba Vanga abbaia profetizzato l'avvento di un nuovo pericolosissimo virus.

Sebbene queste prospettive non sembrino affatto rassicuranti, va ricordato che Baba Vanga, morta nel 1996 e semianalfabeta, non ha mai lasciato alcun documento scritto sulle sue visioni future. Tuttavia, ciò non ha impedito ai suoi seguaci di attribuirle numerose profezie che spaziano da catastrofi globali a successi sportivi.

Ma oltre a guerre e sciagure, ecco che tra le predizioni più curiose emerse per il 2025, una in particolare ha catturato l’attenzione degli appassionati di Formula 1. Secondo quanto diffuso dai suoi devoti attraverso alcune riviste inglesi, Baba Vanga avrebbe "visto" Lewis Hamilton al volante della Ferrari, pronto a portare la scuderia di Maranello alla sua prima vittoria in un campionato mondiale dal 2007. La veggente avrebbe predetto che il pilota britannico strapperà il titolo al rivale Max Verstappen in un combattuto finale di stagione.

L'ipotetico titolo mondiale renderebbe Hamilton il pilota più vincente nella storia della Formula 1, assegnandogli l’ottavo titolo mondiale e permettendogli di superare il record condiviso con Michael Schumacher. Ma, soprattutto, la Ferrari tornerebbe a vincere quel mondiale che manca dal lontanissimo 2007. Insomma, incrociamo le dita...