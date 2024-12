Chiara Ferragni in lacrime, "mi hai mostrato che la vita...": il video sul 2024

27 dicembre 2024 a

a

a

Il 2024, per le arcinote vicende, è stato un anno tutt’altro che ordinario per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha affrontato eventi che hanno segnato profondamente il suo percorso personale e professionale: dal clamore mediatico del “Pandoro gate” alla separazione da Fedez, fino all’inizio di una nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera.

E a pochi giorni dalla fine dell’anno, l'influencer ha scelto di condividere con i suoi follower una riflessione su questo capitolo intenso della sua vita, pubblicando su Instagram un reel che raccoglie alcuni dei momenti più importanti, tra alti e bassi. "Ciao 2024, grazie per tutti gli insegnamenti e per avermi reso quella che sono oggi", ha scritto a corredo delle immagini.

Il video è accompagnato da una voce narrante che, su una serie di immagini della Ferragni, riflette in inglese: "Non ti odio 2024, ma sei stato un anno difficile. Pieno di sfide, cambiamenti e insegnamenti. Mi hai mostrato che la vita può cambiare in un batter d'occhio e mi hai insegnato a fidarmi di più di me stesso. Ma soprattutto mi hai fatto capire che la mia salute sia fisica, emotiva, che mentale è ciò che conta davvero. Ci sono ancora cose che non riesco a capire, ma credo che con il tempo capirò le ragioni e gli scopi di tutto ciò che è successo".

Indagata per truffa aggravata? Clamoroso: ecco come Chiara Ferragni può uscirne pulita

Il reel mostra immagini che raccontano il percorso emotivo dell’influencer: alcune scene la ritraggono in lacrime, immagini con tutta probabilità legate a doppio filo ai momenti più difficili vissuti durante l’anno, scandali e separazione da Fedez.

Tuttavia, il video non trasmette soltanto dolore. Oltre ai momenti più complessi, Chiara Ferragni ha voluto ricordare anche quelli felici, condividendo spezzoni di viaggi e attimi di gioia trascorsi insieme alle persone più care. Un messaggio chiaro: nonostante le difficoltà, il 2024 è stato un anno capace di lasciare spazio anche alla serenità e alla scoperta di nuovi inizi.