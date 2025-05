Chiara Ferragni picchia durissimo: "Quegli uomini, mai più"

A cuore aperto, Chiara Ferragni, che si confessa e si mette a nudo in un'intervista a Cosmopolitan Turchia, colloquio in cui ha condiviso riflessioni profonde sull’ultimo anno della sua vita, tra momenti di crisi e una nuova consapevolezza interiore.

Il 2024, sia sul fronte personale che professionale, non è stato un periodo semplice per l'influencer. Lei stessa ha ammesso: “Ci sono stati momenti in cui mi sentivo persa e non sapevo cosa fare”. In quei frangenti, il sostegno delle persone più vicine è stato fondamentale: “Grazie al loro supporto ho ricominciato ad ascoltare la mia voce interiore”, ha premesso.

Chiara Ferragni ha poi voluto fare chiarezza sul suo ruolo nel mondo digitale, spiegando che essere un’influencer rappresenta solo una minima parte di ciò che fa oggi: “È solo una piccola parte del mio lavoro”. Oggi preferisce definirsi “imprenditrice e creatrice di contenuti”, sottolineando un cambiamento significativo nel settore: “Penso che l’era degli influencer sia finita. Ora il problema non è solo presentarsi, ma anche stabilire un sistema. Non solo per ispirare, ma per dare una direzione”.