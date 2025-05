Chiara Ferragni, siluro di Fedez: "Non è rimasto niente"

La serata, incentrata sulla musica, ha visto Fedez esibirsi con Battito — brano portato a Sanremo — e con il singolo estivo Scelte stupide, in collaborazione con Clara . Ma ad attirare l’attenzione del pubblico non è stata solo la performance musicale: alcuni commenti dell’artista sembrano avere un chiaro destinatario.

Altro giro e altro "regalo". Un altro giorno e un’altra stoccata firmata Fedez che pare proprio indirizzata all’ex moglie Chiara Ferragni . Il palcoscenico scelto per l’ultima frecciata è quello di Radio Italia Live, dove il rapper milanese ha condiviso la scena con altri noti artisti.

Durante l’esibizione, Fedez ha interpretato i suoi successi più celebri, concedendosi anche qualche stoccata ironica. “Tutti i grandi autori hanno i loro brani intramontabili. Guccini ha L’avvelenata, Fabrizio De André ha La guerra di Piero, io ho Pensavo fosse amore e invece eri una escort”, ha dichiarato, forse con un briciolo di amarezza.

Un passaggio particolarmente intenso è arrivato durante il dialogo con Enzo Miccio, che ha chiesto: “Cosa è cambiato dall'ultimo concerto a San Siro nel 2018?”. La risposta di Fedez non ha lasciato spazio a dubbi: “Non è rimasto uguale niente, è cambiato tutto e va bene così”, ha tagliato corto. Parole che sembrano pesare come pietre.