Maria Rosaria Boccia "fuori controllo": ecco i giornalisti che ha querelato, nomi impensabili

Undici querele per diffamazione aggravata contro alcuni giornalisti sono state presentate dall'imprenditrice coinvolta nel caso Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia, tramite il suo avvocato Francesco Di Deco. Un'azione legale volta a difendere la propria reputazione. Tra i denunciati, come riporta Open, ci sono: l’ex marito Marco Mignogna, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, il vignettista Mario Natangelo, le Iene Alessandro Sortino e Marco Occhipinti, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti con il giornalista Andrea Indini, la blogger Giulia Sorrentino, il direttore del settimanale Vero Nicola Santini, Grazia Longo e il direttore de La Stampa Andrea Malaguti.

Già querelati dalla Boccia erano stati Vittorio Feltri e l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Contro il primo l’ipotesi è sempre quella di diffamazione. Al secondo, invece, l'imprenditrice avrebbe contestato i reati di "calunnia e atti persecutori, nonché diffamazione aggravata a carico di alcune testate giornalistiche che avrebbero diffuso notizie non verificate". Lo stesso ex direttore del Tg2 aveva rivelato di aver rimesso il suo incarico proprio per poter preparare con maggiore tranquillità la propria difesa, nell'ambito della quale ha depositato a sua volta una querela nei confronti della donna. Il caso Boccia-Sangiuliano è esploso a metà agosto e ha avuto il suo culmine ai primi di settembre con le dimissioni del ministro.