Cecilia Sala, rispuntano i suoi vecchi tweet sui due marò: scoppia la polemica

29 dicembre 2024

Sono passati 9 e 11 anni. Ma i due vecchi tweet su “X” di Cecilia Sala contro la scelta dell’Italia di riportare in patria i due marò, accusati di aver sparato a due pescatori in India, sono riaffiorati sui social, sollevando diverse critiche nonostante la ovvia diversità delle vicende.

«Salvare 2 persone, giocandosi la propria affidabilità, significa metterne in pericolo molte di più», scriveva nel 2013.

Quindi, nel gennaio del 2015, un altro tweet ancora più duro: "Se a due militari dell'esercito indiano capitasse per sbaglio di ferire a morte il fruttivendolo e l'edicolante di fiducia di Matteo Salvini su una pista da sci in Val Pusteria, senza indugiare un attimo l'Italia dimostrerebbe la sua superiorità e buona educazione rimandando a casa i due uomini in divisa, affinché aspettino tra le braccia dei loro cari un processo che non si terrebbe mai. Perché l'idea di processare i due responsabili lì dove è stato commesso l'omicidio, dove avevano cittadinanza le vittime e dove vivono i loro familiari, parrebbe a tutti noi un'idea da terzo mondo incivile, da popolo debosciato ed arretrato, che non sa apprezzare una buona Falanghina, non sa bene cos'è il fuorigioco e probabilmente non si doccia neanche tutti tutti i giorni".