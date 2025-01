Maria Rosaria Boccia ha tre nuovi idoli: Formigli, Telese e Ranucci

03 gennaio 2025 a

Anche Maria Rosaria Boccia ha deciso di chiudere l’anno con un suo bilancio personale. E certo il 2024 per lei non è stato un anno qualsiasi. La vicenda che l’ha vista protagonista e che ha portato alle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha segnato uno dei momenti topici nella politica dell’anno appena trascorso.

Così la Boccia ha voluto ringraziare chi le è stata vicino. Lo ha fatto con lungo e articolato post su Instagram e, sorpresa delle sorprese, abbiamo scoperto che oltre «all’amica del cuore» e al «mio avvocato che è stata una sorprendente scoperta», la Boccia ha trovato tre nuovi idoli. Chi? Tre giornalisti super schierati a sinistra: Luca Telese, Corrado Formigli e Sigfrido Ranucci, definiti come «tre “perfetti sconosciuti” piombati nella mia vita attraverso il mio smartphone, che sono diventati caldi raggi di sole illuminando con pazienza, tenacia e passione giornate uggiose e tempestose». Nel finale la Boccia dedica parole dolci anche per Dagospia (il sito che ha fatto lo “scoop” che l’ha resa famosa) e Marianna Aprile, altra giornalista in forza a La7, rete che, al pari di Report su RaiTre, ha cavalcato con particolare pervicacia la vicenda Boccia-Sangiuliano. Poi ringraziamenti in generale anche alla stampa (al netto dei numerosi giornalisti che sono stati denunciati dall’imprenditrice campana) e una promessa per il 2025: «Continuerò a vivere le meravigliose emozioni che questo 2024 mi ha insegnato: “È bello sorridere, è eccezionale emozionarsi, è straordinario abbracciarsi».