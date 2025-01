Licia Colò, lo sfogo della figlia: "Che ca*** di gente di mer***", Roma allo sbando

Roberto Tortora 09 gennaio 2025 a

Dalle Falde del Kilimangiaro ai parchi di Roma, ma la sensazione di pericolo, oltre a quella di bellezza, non è tanto dissimile. Ne è prova la disavventura capitata a Liala Antonino, figlia di Licia Colò, conduttrice per anni, appunto, del programma che ha nel titolo il nome del monte in Tanzania.

La Antonino è stata ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona e ha raccontato ciò che aveva documentato la sera prima nelle sue storie di Instagram. La giovane modella si era recata al Parco de' Medici dopocena, come anticipato, per trascorrere con gli amici una serata divertente tra le varie attrazioni che il The Village offre. Serata che, però, ha avuto un finale del tutto thriller e inaspettato. Liala Antonino ha mostrato sui social il finestrino della macchina rotto da qualcuno che le ha aperto la macchina, nella speranza, forse, di trovare oggetti di valore o, addirittura soldi.

Dalla voce diretta della figlia di Licia Colò il racconto: “Sono nel parcheggio del The Village, al Parco De' Medici a Roma e mi hanno appena sfondato la macchina, sono entrati dentro rompendo il finestrino, hanno aperto tutto. Sono veramente molto spaventata ragazzi”. Nelle storie Instagram la Antonino mostra la sua macchina gialla, con il finestrino completamente rotto, con vetri ovunque sia dentro che fuori.

Liala poi ha raccontato cosa la spaventa così tanto: “Mia madre mi aveva lasciato delle bollette e dei documenti di casa mia e io ho fatto la stron***ata di lasciarli ben visibili sul sedile perché ho pensato: ‘Perché mai dovrebbero rubarmi delle fatture? Cosa ci possono mai fare?’. E infatti i documenti sono ancora lì dentro. La macchina è intatta perché dentro non c'era niente, ma hanno letto le fatture dove c'erano dati sensibili, la via di casa, i pagamenti e tutto il resto... ho molta paura”. Commento finale, poco elegante, sui danni fatti dai ladri alla macchina, lasciandosi sfuggire: “Che ca***o, che gente di mer***a”.