David Parenzo inchioda Carlo Calenda: "Elon Musk e fake news? Ma come, c'è anche lei!"

Tutti contro Elon Musk. Accade a sinistra dove l'amicizia tra il miliardario e Giorgia Meloni porta automaticamente i compagni a puntare il dito. E pensare che in passato, dagli stessi che oggi lo criticano arrivavano elogi a più non posso. Un fatto che lo stesso Carlo Calenda sembra aver dimenticato. Ospite di David Parenzo a L'Aria Che Tira, il leader di Azione passa all'attacco. Quello contro X, il social di proprietà di Musk.

"Elon Musk è uno che sta diffondendo fake news perché ha X, un canale suo, in cui può fare quello che vuole", tuona dallo studio di La7. Ma Parenzo non accetta il biasimo, facendo notare una contraddizione: "Anche lei è su X, giusto?", chiede all'ospite mentre Calenda non può fare altro che confermare: "Siamo tutti su X, ma quando lei apre X, che succede? Vedo 'Musk eroe', 'Difensore della libertà', 'Dio'...C'è una manipolazione e una diffusione di fake news fatte per rovesciare l'Europa mandando al governo estremisti di destra. Tutto questo ci lascia indifferenti perché ormai siamo abituati a questo cabaret. È sdoganato tutto, la politica è ridotto a intrattenimento".

Chissà se la pensa così anche Dario Nardella. Nel 2021 il sindaco di Firenze, nonché esponente del Pd, accoglieva a braccia aperte il miliardario: "Benvenuto - lo si sente dire in un video -. La tua presenza ci ispira per il futuro della città e il mondo intero".