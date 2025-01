PiazzaPulita, l'accusa di Sangiuliano: "La foto con la freccetta, la più grande falsità su di me"

17 gennaio 2025 a

"Quello che non va bene alla democrazia è inventare le cose, fatti, situazioni, circostanze": Gennaro Sangiuliano, giornalista ed ex ministro della Cultura, lo ha detto nello studio di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7. In particolare, ha raccontato che in passato "addirittura c'è stato un quotidiano che un giorno mi ha dato presente in una città italiana dove io non ho mai messo piede, per fortuna mi facevano dire cose interessanti, non mi è andata neanche tanto male. Ma non va bene inventare cose mai esistite. La prima cosa rigorosa a cui i giornalisti si devono attenere è il controllo della veridicità della notizia e delle fonti".

"La più grande falsità che è stata detta su Sangiuliano ministro qual è stata?", gli ha poi chiesto il conduttore. E lui: "Ce ne sono state di clamorose: a un certo punto viene pubblicata la foto della riunione dei direttori generali del ministero della Cultura il giorno di Ferragosto, viene messa addirittura la freccetta ma non voglio dire chi lo ha fatto. Ed è stato detto: vedete, la Boccia era al tavolo della riunione. Ma non era lei. Era una direttrice generale del Ministero, responsabile del personale. Lì c'è stato il cattivo giornalismo di chi non ha neanche allargato la foto per vedere che quella non era la persona indicata".

