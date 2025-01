Luca Marinelli scatena Giuseppe Cruciani: "Perché non prendo più l'aereo"

22 gennaio 2025 a

Luca Marinelli non è solo turbato per aver interpretato Mussolini. L'attore, protagonista della serie M. Il Figlio del Secolo, si preoccupa anche per l'ambiente. "Se uno può - confessa al podcast BSMT - bisogna diminuire il nostro impatto sul pianeta". La sua ricetta? Non prendere l'aereo. "Mi sembra assurdo andare da Milano a Roma in aereo - spiega l'attore -. Alcune cose possiamo evitarle". Ecco allora come convincere gli ascoltatori: "C'è la possibilità di non pensare ogni minuto che cade l'aereo, la possibilità di parlare con le persone, è più rilassato, si conoscono persone... Si lavora, si studia, si legge". Insomma, tutte cose che a suo dire in volo non si possono fare.

Ma soprattutto, tutte cose che fanno perdere le staffe a Giuseppe Cruciani: "Luca Marinelli dice di non prendere l’aereo perché tutti noi dobbiamo diminuire l’impatto sul mondo…. L'impatto sul mondo porca putt***". Per il conduttore de La Zanzara non è la prima critica a Marinelli. "La prima persona che mi sta sui co***oni in questo 2025, ve lo dico subito, papale papale, è un attore radical chic. Uno di quegli attori antifascisti per definizione. Io non sapevo nemmeno chi ca**o fosse - tuonava -. Non so manco chi è questo qua. Leggo di uno che fa dei pianti greci, un tal Marinelli, un attore, non so chi ca**o è, da giorni ci rompe i co***oni, in tutti i giornali possibili, dopo aver incassato l’assegnino da protagonista della serie M. di Scurati, ci rompe perché per lui è stato doloroso interpretare Mussolini".

"Mussolini una macchietta, Matteotti un invasato". Marinelli flop, tutti gli stereotipi di M

E ancora: "È stato doloroso, devastante, ha fatto addirittura vedere alla nonna la serie in anteprima per essere assolto dal grave peccato di aver interpretato Mussolini. Ma vaffan***o! Prendi l’assegno e non rompere il ca**o!". Lo stesso Marinelli aveva dichiarato che "per interpretare Mussolini ho dovuto pompare il mio lato oscuro, mi ha segnato molto. I giovani hanno capito il messaggio della serie".

