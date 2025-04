Mattia Madonia, la sparata dello scrittore: "Soffro d'ansia per il fascismo"

“Io sto bene, io sto male”. Il fascismo eccolo arriva sempre di più. Sempre più forte. Bussa alle porte e causa angoscia. Chiudersi in casa è l’unica soluzione. Mattia Madonia, direttore responsabile della testata digitale The Vision, lancia l’ennesimo allarme. «Ho gli attacchi d’ansia perché il mondo è sempre più fascista, soffro di “fasciofobia”». Allertate il presidio. L’incubo in camicia nera, che pensavamo aver relegato nella mimica di Luca Marinelli e del suo Duce, è realtà. Non più un sogno. Ma secondo quanto ci ha insegnato l’attore romano Benito Mussolini è come «le bestie, sente il tempo che viene» e Madonia, che deve essere meteoropatico invece, prevede tempesta. Cielo pesto e libertà ai minimi storici, non quella di scrivere la qualsivoglia però. Quella sia chiaro non è in bilico. La pietra dello scandalo? «Per esempio, quando alla Camera Giorgia Meloni ha rinnegato il Manifesto di Ventotene». Respiro controllato e tastiera ben salda tra le dita, l’affanno non può vincere. «Mi sono trovato di fronte a una situazione inedita, ovvero ad avere forti momenti d’ansia a causa della situazione politica nazionale e internazionale intorno a me».

Gli statunitensi, che sono campioni nel dare nomi a sensazioni di cui non sentivamo l’esigenza, la chiamano political anxiety. Eppure a queste latitudini i giovani hanno solo sentito parlare della gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto andata in frantumi contro Silvio Berlusconi. «Io non so cosa fare». Ecco perché queste righe sembrano, senza i pregi della sublime produzione musicale, l’Emilia paranoica di cui furono cantori i CCCP. Nessuna divergenza con il compagno Togliatti ora, ma un’ansia ai massimi che forse, per dirla alla Cioran, è «memoria dell’avvenire?». Nell’articolo, come detto apparso sul sito The Vision, vengono mescolati «studi scientifici» ed «esperienze personali». Il nesso per comprendere è qui. Le visioni, le allucinazioni e gli abbagli diventano metro di giudizio della realtà. Il mondo personale erto a modello unico con un d’accordo gridato nelle orecchie, in stile Wanna Marchi, che scimmiotta la voce del padrone.