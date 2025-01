Chiara Ferragni, weekend nell'hotel da sogno: ecco quanto costa una notte

25 gennaio 2025 a

Il tempo del relax per Chiara Ferragni, che si è concessa una pausa dalla frenesia di Milano. L'influencer ha trovato rifugio tra le montagne innevate di Courmayeur per un weekend all’insegna del riposo. Un soggiorno dedicato alla neve, al benessere e alla sua passione ritrovata per lo sci.

La Ferragni ha scelto come meta il rinomato Auberge de La Maison, un elegante hotel a cinque stelle che domina Courmayeur. Questa struttura di lusso rappresenta per lei un luogo familiare, ideale per ritrovare equilibrio e serenità, soprattutto in un periodo di nuovi inizi. Situato ai piedi del Monte Bianco, l’hotel offre servizi esclusivi come un ristorante gourmet, un raffinato centro benessere e viste mozzafiato sulle cime innevate.

Particolarmente suggestiva è la spa, accessibile anche di sera, che offre una gamma di esperienze pensate per il massimo relax. Tra sauna, bagno turco, solarium e massaggi, il vero punto forte è l’atmosfera unica: un accogliente camino a legna e la possibilità di ammirare il cielo stellato immersi nel comfort di una vasca esterna riscaldata.

Per una sistemazione di lusso come la Suite Rocher, posizionata all’ultimo piano con una vista impareggiabile sul Monte Bianco, il costo si aggira intorno ai 1830 euro per due notti, senza accesso alla spa. Per chi desidera vivere un’esperienza romantica ed esclusiva, l’hotel propone il pacchetto Bien-être sous les étoiles, che include due notti in una suite con colazione, una cena per due nel ristorante di casa e l’uso esclusivo della spa dalle 20 alle 21. Il pacchetto prevede inoltre il rituale della neve, con aufguss in sauna, bagno nella neve e relax sotto le stelle nella vasca esterna. Il prezzo per questa esperienza esclusiva? 2500 euro. Insomma, mica bruscolini...