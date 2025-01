Chiara Ferragni, attacco totale a Fedez: "Perché lo ho cacciato di casa, non posso più tacere"

29 gennaio 2025 a

Nel giorno in cui Chiara Ferragni viene rinviata a giudizio per truffa aggravata nell'ambito del cosiddetto Pandoro-gate, ecco che la stessa influencer pubblica sui social un durissimo sfogo, destinato a fare molto rumore. Nel post la Ferragni affronta pubblicamente alcune questioni delicate che hanno segnato la sua vita negli ultimi mesi. Con una serie di dichiarazioni intense, l'imprenditrice digitale ha condiviso le sue emozioni, rivelando dettagli sia sulla sua vita privata che sulla difficile situazione lavorativa.

"Ho scelto il silenzio in questi mesi per cercare di tutelare me e la mia famiglia su due questioni che mi hanno profondamente segnata: da una parte quella lavorativa, per la quale farò tutto ciò che è in mio potere per far valere le mie ragioni e dimostrare la mia innocenza, dall'altra quella privata, su cui ora non riesco più a restare in silenzio", ha esordito Chiara nel suo post.

Ferragni ha raccontato quelli che ha descritto come sacrifici fatti per amore, parlando di una relazione vissuta con totale dedizione: "Ho vissuto 7 anni di relazione in cui ho amato come amo io, senza freni e con tutta me stessa. Ho amato pur quando c'erano tante ragioni per abbandonare, ho sopportato situazioni a cui avrei detto 'non farti fare questo' a qualsiasi amica, perché per me l'amore era anche questo: sacrificarsi".

Chiara ha aggiunto di aver mantenuto il silenzio anche nei momenti più difficili, come dopo la brusca fine della sua relazione: "Non ho detto nulla neanche quando sono stata mollata da un giorno all'altro nel mio primo periodo di difficoltà lo scorso febbraio, quando faticavo ad alzarmi dal letto".

La rivelazione più forte riguarda la scoperta di presunti tradimenti: "Ho sentito dire tante volte che l'avevo cacciato di casa, ma mai è stato detto che l'ho cacciato di casa dopo aver scoperto un tradimento proprio in quei giorni (solo uno dei tanti evidentemente) e mai è stato detto che lui non ha esitato prendendo la palla al balzo per non esser trascinato nel mio 'danno d'immagine'".

Un altro momento difficile risale allo scorso Natale, quando Ferragni ha ricevuto una chiamata carica di rivelazioni dolorose: "Qualche giorno prima di Natale 2024, Federico mi ha chiamata (ben consapevole di parlare con me al telefono) e ha ammesso per la prima volta la storia con questa amante che proseguiva dal 2017 e dicendomi anche che aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio".

Chiara ha voluto chiarire una volta per tutte il suo punto di vista sulla relazione: "La mia relazione con Federico era reale per me, non sono mai stata in una coppia aperta (era evidentemente aperta solo per l'altra parte senza che io ne fossi a conoscenza)". Nonostante il dolore, l'imprenditrice si è detta fiera di aver amato incondizionatamente, ma ha ammesso che è arrivato il momento di voltare pagina: "Mi spiace che per l'altra parte io sia stata solo una persona da prendere in giro e usare a piacimento, ma a volte è giusto aprire gli occhi, accusare il colpo, soffrire, alzarsi e capire che ci meritiamo qualcosa di diverso".

Chiara conclude il suo lungo sfogo con un augurio per sé stessa e per chi la segue: "Un amore non certo perfetto ma quanto meno reale e vissuto da entrambe le parti allo stesso modo. Lo auguro a me e lo auguro a tutti voi, perché è il minimo in questo caos che è la nostra vita". Parole che, come detto, sono destinate a far discutere, e parecchio. Il tutto in attesa di una replica di Fedez, ammesso che voglia fornire una sua versione dei fatti.