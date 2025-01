Roberto Saviano, autogol nel nuovo video contro Meloni: "Berlino ha avvisato l'Italia"? Viene spianato

31 gennaio 2025 a

Roberto Saviano non sa più che pesci pigliare. Non gli è bastato il primo video in cui ha attaccato Giorgia Meloni e i ministri sul caso Almasri definendo la premier "alleata dei cartelli criminali libici". Lo scrittore ha voluto fare il bis. A quanto pare la prima clip con cui ha cercato di infangare il presidente del Consiglio non è andato a bersaglio. Infatti in tanti, tra i follower dello stesso Saviano, gli hanno contestato un dettaglio non da poco in questa spinosa vicenda. Ed è lo stesso Saviano a rivelarlo con un una clip su Facebook: "Molti di voi mi stanno scrivendo per capire se, sul caso Almasri, la Corte Penale Internazionale abbia davvero voluto colpire l'Italia e mettere in difficoltà il governo".

Una obiezione lecita dato che il "pm" Saviano ha fatto in ben 17 minuti di video per mettere nel mirino la premier. E così Saviano nella sua nuova clip, quasi dai toni del fact-checking, afferma: "No. Nessuno ha voluto colpire l'Italia. La vera questione è un'altra e, per capire quello che sta accadendo, bisogna guardare nella direzione giusta: il nodo centrale è il rapporto tra Italia e Libia su petrolio e gas". Poi parte la clip e Saviano tuona: "La Germania aveva avvisato l'Italia dell'arrivo di Almasri". Ah beh. Poi comincia a balbettare: "Si è perso tempo negli altri Paesi di transito perché bisognava ricostruire la situazione del passaporto e del visto dello stesso Almasri". Una supercazzola che davvero non regge. E così sotto al video di Saviano si scatenano i commenti dei follower dell'autore di Gomorra: lo spianano. "Caro Saviano secondo me sei proprio fuori strada! Io credo che più che gas e petrolio il Governo Meloni punti a risolvere il problema dell'immigrazione irregolare e che il caso Almasri rientri perfettamente in questo progetto così come il progetto Albania. Io penso anche che se a fronte dell'espulsione il governo ha negoziato con Almasri il blocco delle partenze dei barchini di clandestini dalla Libia, gli Italiani saranno felici e gliene saranno davvero grati. Questo Governo sta facendo gli interessi dell'Italia e lo dimostra nei fatti. Comunque sono cose che potremo valutare meglio nelle prossime settimane quando potremo fare una valutazione sulle partenze se diminuiranno oppure no", afferma uno dei tanti utenti.

C'è chi poi smonta proprio la narrazione di Saviano: "Ma dai, spiegami come mai questo ha girato tutta Europa e non è stato arrestato poi arriva in Italia mandato di arresto internazionale e fanno casino contro l Italia.... se non si è capito l Italia è una nazione forte sia come territorio come turismo ecc... in Europa se l Italia riprende la potenza che aveva la Germania e la Francia devono venire a leccare le scarpe all'Italia... ecco perché con l attuale governo molti stati Europei hanno paura dell Italia.... finitela di dire stronzate. Basta questa sinistra che vuole fare la pecora e pensare solo ai c*** loro". C'è anche un pizzico di ironia: "La cosa veramente inquietante è che qualcuno scriva a Saviano per capire le cose...". Poi c'è chi prova anche un po' di compassione per chi a sinistra, nella totale disperazione, tenta, a stento, di trovare un cavillo a cui attaccarsi per mettere in discussione il consenso nei confronti della premier e del governo: "Povero compagno Saviano, come tutti i suoi amici sinistri sempre alla ricerca di qualcosa a cui attaccarsi... fa' quasi tenerezza se non fosse un mentitore seriale e un taroccatore professionista". E ancora: "Perché Germania non ha provveduto lei stesa al arresto di Almasri. Se si deve guardare nella direzione giusta allora guardiamo sempre". Infine c'è chi lo attacca a viso aperto: "Saviano stai perdendo colpi. Non arrampicarti sulle parole. Hai detto mille cose inutili, ma utili per farti sentire da quelli che stupidamente ti seguono... Avresti fatto bene e subito a dire" esiste al modo la ragione di stato, stop" perché non lo dici, perché??? Ti ergi sul trono della dialettica, ma non ti accorgi, o fai finta, che dici cose scontate che anche i bambini sanno...dai loro genitori".