Ginevra Bompiani scandalizza pure Parenzo: "Trump? Un imbecille". Ecco perché la sinistra perde

10 febbraio 2025 a

C'è sempre Ginevra Bompiani a ricordare ai telespettatori il motivo per cui la sinistra ha perso, perde ed è destinata a perdere ancora in futuro. La scrittrice e intellettuale, ospite di David Parenzo a L'aria che tira, su La7, offre un saggio della spocchia e della supponenza dei progressisti quando analizzano gli avversari politici.

"Questa idea di Donald Trump che vuole il Nobel per la Pace... Però se riuscisse davvero a chiudere l'accordo tra l'Ucraina e Putin e a risolvere in qualche modo la questione in Medio Oriente... Pur pensandone lei tutto il male possibile", prova a sondare Parenzo. E la Bompiani parte in quarta: "Io penso che Trump realizzi i sogni frustrati della destra ed è per questo che ha tanto successo un perfetto imbecille".

"Un perfetto?", domanda incredulo Parenzo. "Un perfetto imbecille", ribadisce la sua ospite, serenissima. "No beh adesso questo...", strabuzza gli occhi il padrone di casa. "Lo direbbe anche Lombroso", tiene duro la Bompiani con sprezzo del ridicolo, tanto che David la prende in giro: "Ma Lombroso è una roba fascista, i tratti lombrosiani...". La scrittrice, colta in fallo, abbozza: "Vabbè, lasciam perdere Lombroso".

"Voglio dire, una persona che guarda le immagini di Gaza e pensa alla Costa Azzurra non è solamente priva di sensibilità umana ma è anche un imbecille. Uno che invidia Hitler, perché vorrebbe i generali di Hitler. Se ci fossero stati Musk e Trump nel 1941 al posto di Roosevelt, o non sarebbero entrati in guerra o sarebbero entrati in guerra dalla parte di Hitler e questo la destra dovrebbe non far finto di non saperlo".