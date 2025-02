Come il corpo dei Pontefici ha cambiato la nostra storia

18 febbraio 2025 a

a

a

Dalla spiritualità della religione alla materialità del corpo del rappresentante di Dio sulla terra, il Vescovo di Roma, il Capo della cristianità e il solo monarca elettivo nello Stato più piccolo del mondo. Il corpo del Papa va oltre le leggi della fisica e della biologia e oltre la pietas verso i defunti e il rispetto verso un uomo che non è come tutti gli altri uomini. Il pendolo della storia ha oscillato dalla santificazione all’esecrazione, dalla perpetuazione dei resti mortali alla glorificazione simbolica, dall’oltraggio blasfemo all'imbalsamazione per la persistenza materiale. Con eccessi eclatanti.