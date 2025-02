Roby Facchinetti e la rapina in casa: "Ho una sensazione, quelle bande..."

18 febbraio 2025 a

a

a

"Cambi le abitudini e cambi anche tu". Roby Facchinetti parla di "un'esperienza brutta, tremenda". E lo fa alle telecamere di Quarta Repubblica nella puntata in onda lunedì 17 febbraio. Qui ripercorre quanto accaduto nel gennaio 2023, quando lui e la sua famiglia sono stati rapinati in casa. "Noi abbiamo conosciuto il terrore, io non lo conoscevo. Conoscevo la paura, ma quella va via. Il terrore no". Da quel giorno il cantautore dice di non sentirsi "più come prima".

Tra le cose che destano più preoccupazione, il fatto che "queste bande sono ben organizzate. A casa nostra sono entrati in 4, vestiti perfettamente di nero, con i passamontagna, con il berrettino. Si vedevano a malapena gli occhi. Erano molto professionali. Hanno tentato di entrare anche nell'appartamento di mia figlia al piano di sotto".

"Vedrai la pagherà nei voti": Kekko a Sanremo? Lo sfogo durissimo di Facchinetti

Facchinetti, in quei terribili istanti si trovava assieme alla moglie. Stando a un precedente racconto sul Corriere della Sera, in casa insieme a lui c'erano la consorte Giovanna e il figlio Roberto: "Il malvivente che aveva 'scelto' di starmi addosso era un energumeno che pareva Schwarzenegger, con l’accento dell’Est. Per 45 minuti mi ha puntato la pistola al collo. Voleva che lo accompagnassi da mia figlia Giulia, che vive nella casa accanto. Io lo prendevo a pedate senza pensare alle conseguenze. Ero in preda al panico, non ero padrone di me, ero in una dimensione in cui ero inconsapevole di quello che dicevo e facevo".