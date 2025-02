Enrico Mentana, un clamoroso sfondone: dove gli hanno dedicato una via. Ma...

19 febbraio 2025 a

Clamoroso, ma vero. A Cizzolo, frazione di Viadana in provincia di Mantova, un curioso errore di toponomastica ha dato vita a uno scivolone storico-geografico: la località Mentana, celebre per la battaglia risorgimentale del 1867, è stata confusa con Enrico Mentana, noto giornalista e direttore del TgLa7.

Tutto è nato dal rinnovo della segnaletica stradale, che necessitava di un aggiornamento. Peccato che, accanto al nome "via Mentana", sia stata aggiunta una didascalia decisamente fuori luogo: “Giornalista e conduttore televisivo italiano”. Un’informazione che, se fosse stata corretta, avrebbe implicato una violazione della normativa, che vieta di intitolare strade a persone ancora in vita. E ovviamente Enrico Mentana è... decisamente in vita.

L’errore sembra avere origine negli uffici comunali, dove probabilmente un malinteso ha portato alla svista. La gaffe non è sfuggita al diretto interessato, che ha scelto di affrontarla con ironia: ha infatti condiviso sui suoi profili social la foto del cartello sbagliato, accompagnandola con delle "faccine" divertite. Un lapsus storico che ha fatto sorridere il web, dove la vicenda è diventata virale alla velocità della luce.