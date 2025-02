Isabella Tovaglieri inchioda Ricci e Pd: "Solo per conservare le vostre posizioni di rendita"

Claudio Brigliadori 24 febbraio 2025 a

a

a

Vuoi vedere che è colpa di Giorgia Meloni anche la guerra in Ucraina? Sotto sotto sembra suggerirlo Matteo Ricci, europarlamentare del Pd che ospite di Paolo Del Debbio su Rete 4 si guarda bene dal ricordare le imbarazzanti contraddizioni interne al centrosinistra su pace e dintorn.

«La preoccupazione in questi mesi è aumentata, non c’è la reazione storica necessaria rispetto a ciò che sta accadendo intorno a noi», tuona visibilmente corrucciato l’ex sindaco di Pesaro, commentando gli ultimi sviluppi che vedono il presidente americano Donald Trump sempre più vicino a trovare un accordo con Vladimir Putin. Uno scenario in cui l’Unione europea sembra un semplice osservatore.

«La Russia ha invaso l’Ucraina, e se non ci fosse stata la resistenza ucraina e l’aiuto dell’Occidente e dell’Europa noi non avremmo avuto la pace ma l’invasione dell’Ucraina in pochi giorni, invece quel tentativo è fallito - ricorda ancora l’esponente dem-. In campagna elettorale, un anno fa, dicevo: guardate che se l’Europa non svolte un ruolo di pace e dovesse vincere Trump, Trump farà la pace con Putin sulla testa dell'Ucraina e dell’Europa ed è quello che sta accadendo. C’è un grande ritardo nel ruolo che l’Europa avrebbe dovuto svolgere».

Isabella Tovaglieri, collega di Ricci a Bruxelles ed europarlamentare della Lega, all’opposizione della Commissione Ue, ascolta in silenzio, frigge e poi risponde facendo notare pochi ma significativi concetti. «Se a oggi l’Europa non è stata in grado di essere un interlocutore politico internazionale credibile non è colpa del governo Meloni che è in carica da poco più di due anni», ricorda la leghista.

«E ribadisco- attacca ancora la Tovaglieri, rivolgendosi tanto a Ricci quanto a tutto il Pd -: è colpa vostra se a capo dell’Europa, anziché avere il coraggio di cambiare, ci avete rimesso una persona che non è assolutamente credibile come Ursula Von der Leyen, tant’è che è il presidente con il più scarso gradimento di sempre, non ha alcuna legittimazione e l'avete votata solo per conservare le vostre posizioni di rendita, condannando l'Europa a essere ancora più debole».