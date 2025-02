Daniele Capezzone spiana Nathalie Tocci: "Ah, che figura stasera..."

24 febbraio 2025 a

Scontro frontale tra Daniele Capezzone e Nathalie Tocci a Zona Bianca, su Rete 4. Il direttore editoriale di Libero fa sommessamente notare agli altri ospiti in studio, dal dem Emanuele Fiano al giornalista Antonio Caprarica, il peccato capitale della sinistra non solo italiana.

"Non appena va a votare una democrazia europea e gli si propone 'Macron', 'Viva l'Europa' o 'Ci vuole più Europa' quella posizione perde - tuona ancora Capezzone -. Volete fare pace con l'idea che un sacco di europei, senza essere nazisti o fascisti, vogliano un po' meno Europa, un po' più di controlli sui loro parlamenti nazionali e non vogliono un super-Stato sopra 27 paesi? E questo non deriva da Trump, Musk o Vance, finché non affronteremo questo problema resterete sorpresi a ogni elezioni".

"La Tocci scuote il capo", gli fa notare Giuseppe Brindisi, con la editorialista de La Stampa in collegamento. "Tocci scuote la testa? La Tocci, che io rispetto molto, è molto preoccupata da Trump però invece è molto serena rispetto al regime iraniano sui cui scrive articoli molto riflessivi. Vorrei capire come funziona - domanda Capezzone, giustamente polemico -. Con l'Iran si può parlare e con Trump no? Come funzionano questi esperti, che con l'Iran e Hezbollah sono delicati invece Trump è cattivo?".

"Non è una questione di chi è buono e di chi è cattivo, il tema è chi ha come obiettivo quello di minare gli interessi dell'Italia e dell'Europa", replica l'analista. "Ah l'Iran non ha l'interesse di eliminare Israele?", chiede Capezzone sempre più perplesso. "Allora, io non sono israeliana", è la replica della Tocci, ai confini con lo sconcertante. E qui Capezzone si infuria: "Ahhhh, che figura Tocci stasera". "Dai Daniele per favore", prova a placare gli animi Brindisi: "Ma che per favore, ha appena detto che non è un problema la ditruzione di Israele! E ci dice che Trump è cattivo? Ha detto 'non sono israeliana', come dire non è un mio problema".