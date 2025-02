Borghi zittisce Furfaro, "la sicurezza è un problema banale". Pd spianato dalla Berlinguer

26 febbraio 2025 a

"Il problema della sicurezza e il fatto che la gente pretende sicurezza nelle strade e che qualcuno deve provare, perché non è detto che si riesca, ma deve provare a cogliere questa necessità è BA-NA-LE!". Claudio Borghi lo scandisce bene, ospite in studio di Bianca Berlinguer a E' sempre CartaBianca, il talk del martedì sera di Rete 4.

Il senatore della Lega sta discutendo dell'agenda politica insieme a Marco Furfaro, deputato del Pd, che ascolta in silenzio e forse un po' imbarazzato visto il sostanziale disinteresse del suo partito per le tematiche relative alla sicurezza, quasi fosse argomento tabù riservato alla destra.

Invece, sottolinea ancora Borghi, "basta che qualcuno parli con qualunque, di qualsiasi ideologia politica: mi dicono tutti che c'è un problema di sicurezza, e questa è una cosa che deve essere raccolta".

I commenti al video pubblicato su X sul profilo di E' sempre CartaBianca sono impietosi. Quasi tutti confermano le parole di Borghi e mettono alla berlina Furfaro e i democratici. "La sinistra perderà sempre grazie a questi giornalisti e politici... Bisogna proprio essere fuori altrimenti", scrive un telespettatore. E ancora: "La sicurezza è importante; il territorio è disorganizzato, come per tutti i servizi territoriali che ci non mancano pero non vengono usati. Investire è stato giusto ma l'urbanistica è fatiscente, ci sono intere aree senza lampioni, le pattuglie non bastano a quel punto a garantire", "Ed è verissimo! Ma i magistrati non lo vedono! Li rilasciano sempre e io vorrei capire il loro disegno politico! E’ troppo generalizzato, liberare con scuse imbarazzanti, gli immigrati delinquenti (che se la ridono) senza che sia concordato! Sarebbe carino capirne il motivo!", "Questa sera abbiamo capito che l'Europa, ovvero la UE, è governata dal centrodestra e questo perché nel Consiglio Europeo non può andare né Furfaro né il Pd, ma solo i capi di Stato o di governo dei paesi membri e fortunatamente all'estero non esiste il Pd". "Solo Fuffaro e suoi compagni immigrazionisti continuerebbero a riempirci di CLANDESTINI, finti richiedenti asilo, poi da regolarizzare e infine farli beneficiare della cittadinanza...p Perché sono il loro futuro bacino elettorale. Il tutto con i nostri soldi delle nostre tasse".