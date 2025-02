Fantapolitica: Giuseppe Cruciani alla Polizia, David Parenzo alla Buoncostume

Alessandro Gonzato 27 febbraio 2025 a

Addio “Strade in diretta”, l’aggiornamento radiofonico sul traffico. «Basta, la gente se ne fotte: hanno tutti il navigatore!». Giuseppe Cruciani, nuovo capo della Polizia, ha inaugurato un nuovo format, “Espulsioni in diretta”: tutti i giorni, dalle 18.50 alle 18.52, su Radio Afuera informa gli italiani sui rimpatri degli irregolari effettuati nelle 24 ore precedenti. Una sorta di “Tutti i clandestini minuto per minuto” con inviati da tutti i porti: «Sì, Giuseppe, qui Bari: oggi sono stati allontanati 14 pregiudicati senza permesso di soggiorno»; «Chiedo scusa, prendo la linea da Gioia Tauro, dove sono in partenza, anzi in ripartenza direzione Nordafrica 18 spacciatori». Il primo minuto è d’informazione; il secondo è d’approfondimento, affidato a giorni alterni ad Alan Friedman, Claudia Fusani e Andrea Scanzi.

Dunque Crux il Trux come il collega Dan Bongino, ex conduttore di Fox News e podcaster inviso ai Democrats, appena nominato da Donald Trump vice capo dell’Fbi. Cruciani, vice, non voleva esserlo: «O capo o niente», pare che abbia sbottato col neo-consulente del Viminale, Paolo Del Debbio “il fustigatore dei Maranza”. «Se non mi dai i pieni poteri nomina pure Parenzo!». David, in quota Soumahoro - l’ex pupillo di Bonelli e Fratoianni che ha incredibilmente svoltato a destra, Soumahoro, non Fratoianni – Parenzo dicevamo alla fine è stato messo al vertice della rinata Buon Costume, e però la nomina – che pur istituisce l’obbligo di un’ora al giorno di diritto all’eleganza negli uffici statali – contrasta col progetto del Crux di aprire un bordello in ogni capoluogo di provincia: «Abolire la famigerata legge Merlin, abolirla subito!». «Ma cos’è ’sto schifo, Giuseppe!»; «David, vai a fare in culo!»; «Ma robe da matti, mi dissocio da questa schifezza. Anzi, te la blocco subito!».

Sennnonché Parenzo, che pur ha paventato le dimissioni, nulla ha potuto sull’altra battaglia dell’ex compagno della “Zanzara”, ossia la liberalizzazione delle armi. In arrivo l’assicurazione per i ladri: «È un mestiere come un altro», questo il dispaccio vergato da Cruciani, «se entri a casa mia ti sparo, se non ti assicuri peggio per te!». Del Debbio porterà il provvedimento al prossimo Consiglio dei ministri. Nelle principali piazze d’Italia poi, ultima novità del “Pacchetto Cruciani” – altra conditio sine qua non per accettare il ruolo – verrà installata una targa a stelle e strisce: “Ha da venì er ciuffino, Fight!”.

In arrivo dagli Stati Uniti grosse novità pure nella Pubblica amministrazione: in rampa di lancio il Dipartimento per l’Efficienza del governo, negli Usa affidato a Elon Musk e che da noi, stando agli spifferi provenienti da Mediaset, dovrebbe avere come leader Mario Giordano pronto, al grido di «Donatooo!» – il suo storico regista – ad accanirsi con la motosega sui banchi a rotelle dei dipendenti pubblici più sfaccendati. Giordano, grazie a una deroga contro cui Alleanza Verdi Sinistra ha già annunciato fulmini e saette, avrà anche il comando della “Brigata anti Salis”, lo squadrone per lo sgombero delle case occupate abusivamente. In dotazione però, contrariamente alle indiscrezioni, lo squadrone non avrà alcun manganello.

Ci sono due ulteriori novità da Oltreoceano.

La prima, su iniziativa del vicepresidente americano J.D. Vance, è che verranno imposti dazi a tutte le amministrazioni comunali che nei comunicati stampa utilizzeranno i termini «ministra», «sindaca» o «assessora». La seconda: Trump, al grido di “Make Rovigo Great Again”, è ormai prossimo a un mega progetto: alberghi di lusso, ristoranti mega-cafoni, apertivi, odalische, costruzioni dappertutto. Verranno prosciugati il Po e l’Adige. Nei letti dei fiumi rimarranno solo i sassi. Bonelli s’è svegliato tutto sudato.