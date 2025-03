Rita De Crescenzo e "la regina delle pannocchie"? Si scatena il caos: "Ribelliamoci a questo degrado"

05 marzo 2025 a

"Fuochi d'artificio illegali" per festeggiare il compleanno di una cara amica, anche lei molto nota sui social. Nuova bufera per Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana finita al centro del clamore mediatico dopo aver fatto invadere di turisti Roccaraso. L'influencer ha postato un video sui social dove si mostra scatenata nei festeggiamenti. L'amica è "Mucella", diventata famosa per il suo chioschetto ambulante di spighe di mais ai Quartieri Spagnoli, sulla Salita della Rinascente. Ed è stato proprio lo spettacolo pirotecnico per omaggiare "la regina delle pannocchie" a finire al centro delle critiche, dopo la segnalazione del deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli.

"Hanno sempre fatto quello che volevano nonostante abbiano anche dei pesanti precedenti - ha commentato il deputato - ma da quando poi hanno conquistato la celebrità, alcuni invitati anche in trasmissioni televisive di respiro nazionale, intervistati come se si trattasse di artisti o personaggi di grande spessore intellettuale, hanno perso ogni freno inibitorio. La città si sta sempre più ribellando a questo degrado, e con città intendiamo ovviamente la parte che ogni giorno rispetta le regole e deve subire ogni tipo di prepotenza e illegalità".

Sempre nei giorni scorsi, la tiktoker ha provato a ripetere il caso Roccaraso. Questa volta Rita De Crescenzo ha scelto uno zoo safari pugliese per convincere i propri follower a correre in massa per visitare l'attrazione. Ma i tanti hanno ironizzato commendo così sotto il suo video: "Liberate i leoni".