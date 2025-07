4 di sera, Vittorio Feltri liquida Beppe Sala: "Le ha sbagliate tutte"

Il terremoto giudiziario che sta scuotendo Milano rischia seriamente di danneggiare l'immagine del sindaco Beppe Sala e, soprattutto, la credibilità del Partito democratico in vista delle prossime amministrative. Per questo motivo, il Nazareno si è mosso con calma, e solo dopo qualche giorno dalla scoppio dello scandalo ha solidarizzato con il suo sindaco.

"Per me il sindaco Beppe Sala non deve dimettersi - il commento di Vittorio Feltri a 4 di sera -. Bisogna prima chiarire le cose. Come sono andate, dove sono state fatte... così su due piedi pigliare un sindaco e buttarlo a casa mi sembra una scemenza. Dal punto di vista politico Sala le ha sbagliate tutte, a mio giudizio. A cominciare, diciamo così, proprio dalla gestione della città. Quindi non me la sento di dare ragione ai suoi difensori. So soltanto che, comunque, la città non ha sofferto più di tanto dal punto di vista urbanistico. Più che altro ha sofferto dal punto di vista organizzativo. Parlo del traffico - ha proseguito -, della situazione del centro, della viabilità".