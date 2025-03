Fabrizio Corona, clamoroso agguato a Davide Lacerenza: chiamata al 112, interviene la polizia

07 marzo 2025 a

a

a

Dove c'è scandalo, spunta Fabrizio Corona. E così eccolo, con buona probabilità appostato sotto la finestra della casa in cui Davide Lacerenza si trova ai domiciliari per lo scandalo-Gintoneria, vicenda per la quale è finita agli arresti anche Stefania Nobile, la sua ex e figlia di Wanna Marchi. Un curioso scambio di sguardi, da quella finestra, che stando a quanto rivela Il Giorno è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 6 marzo 2025.

Lacerenza — arrestato martedì — avrebbe chiamato addirittura il 112 intorno alle 18 per segnalare la presenza di una persona sospetta all’esterno della sua abitazione. Quell'uomo sarebbe stato proprio Corona. Le accuse nei confronti dell’uomo, ex re della movida meneghina, spaziano dall’autoriciclaggio al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, fino alla detenzione e spaccio di droga.

Quando le volanti della polizia sono giunte sul posto, come documentato anche in un video circolato su TikTok, la persona segnalata si era già data alla macchia. Lacerenza, 59 anni, noto negli ambienti notturni milanesi come il “king delle notti milanesi”, ha però indicato agli agenti che quell’uomo era proprio l'ex re dei paparazzi. Di lui, però, in quel momento non c’era più traccia.

"Ecco come voleva le ragazze". Stefania Nobile, parla la escort: confessioni agghiaccianti

Un dettaglio che ha poi trovato conferma, seppur indiretta, dallo stesso Corona. L’ex paparazzo ha infatti pubblicato sui suoi canali social una foto che lo ritrae proprio su quel marciapiede, con Lacerenza affacciato alla finestra.

"Una bestia, cosa pretendeva da noi": rivelazione-choc dell'escort ucraina su Lacerenza

“La vera informazione la trovate solo da noi - ha scritto su Instagram -. Lunedì alle 21 esce Falsissimo - Speciale Gintoneria, con un’intervista esclusiva a Davide Lacerenza, protagonista del momento e attualmente agli arresti domiciliari”. Staremo a vedere...