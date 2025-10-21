Massimo Lovati: "Corona vestito da prete, urla animalesche", racconto sconcertante

Il quarto appuntamento dello Speciale Garlasco di Falsissimo, condotto da Fabrizio Corona, è stato pubblicato online il 20 ottobre 2025, suscitando nuove polemiche. Corona si è ripresentato a casa dell’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, vestito da prete, causando un caos che ha coinvolto i carabinieri. Lovati, in collegamento con Lo Stato delle Cose, ha raccontato che Corona, a mezzanotte, “ha svegliato tutto il condominio del mio studio con delle urla animalesche dal centro della via del Carmine”, gridando: “Jerry, aprimi!”. Le urla hanno disturbato “tutti i palazzi della via”, spingendo alcuni condomini a chiamare le forze dell’ordine. In quel momento, nello studio di Lovati c’erano gli inviati di Quarto Grado, che l’avvocato ha cercato di “mettere in salvo perché stava succedendo l’ira di Dio”.

Corona si sarebbe intrufolato mentre Lovati faceva uscire la troupe Mediaset.Il rapporto tra Corona e Lovati è già stato turbolento: in precedenza, Lovati aveva accusato Corona di averlo ingannato, utilizzando un’intervista per Falsissimo che gli è costata una querela e la revoca del mandato da parte di Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Nonostante ciò, Lovati non esclude future collaborazioni, dichiarando: “c’è qualche progetto interessante” con Corona.