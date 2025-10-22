Gintoneria, Lacerenza e Nobile patteggiano: i pm dicono sì allo champagne

Per dirla alla Peppino Di Capri, Champagne! i pubblici ministeri hanno infatti detto sì: l’accordo proposto da Davide Lacerenza e Stefania Nobile è stato accettato, e con esso anche l’insolito “risarcimento” in parte costituito da bottiglie di champagne e arredi di lusso. Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha infatti ratificato i patteggiamenti - 4 anni e 8 mesi per Lacerenza, 3 anni per l’ex compagna e socia Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi - mettendo così la parola fine all'inchiesta sulla Gintoneria e sul privé La Malmaison.

I due erano stati arrestati il 4 marzo nell’ambito dell’indagine su un presunto giro di prostituzione e droga legato ai locali della movida milanese. Oltre alla pena concordata, come detto, il patteggiamento prevede un consistente risarcimento, sotto forma di confisca di beni per oltre 900mila euro: una cifra raggiunta grazie al valore stimato delle bottiglie di champagne e di altri alcolici sequestrati durante le indagini, che ora finiranno all’asta.