DiMartedì, la foto di Rubio fa sbroccare Suor Paola: "Cosa ti devi ricordare su quella croce!"

"Suor Paola, guardi questa foto". Giovanni Floris, durante la puntata di DiMartedì dell'11 marzo, mostra alla sua ospite l'immagine del "ministro degli Esteri statunitense con la croce stampata sulla fronte". L'occasione? Il mercoledì delle ceneri, quella precedente la prima domenica di quaresima. "Che impressione le fa?", chiede subito il conduttore di La7, con Suor Paola che non attende a rispondere: "Chiederei che fosse coerente con quello che mostra - esordisce la signora -. Marco Rubio si presenta con la croce in testa ma poi dimentica gli ultimi. Ti devi ricordare che quella croce lì sono i crocifissi di oggi, non è uno spettacolo".

Per la suora "i crocifissi di oggi sono gli uomini e le donne di Gaza, sono le famiglie dell'Ucraina, la gente che fa fatica e non arriva alla fine del mese. Questi sono i crocifissi, stia attento". Le critiche di Suor Paola all'entourage di Donald Trump non sono nuove. Paola Arosio, già a Otto e Mezzo, aveva replicato al presidente Usa "mandato da Dio" (come lui stesso si era definito).

"Medioevo. Non ci sono prediletti mandati da Dio, siamo tutti mandati da Dio". E ancora: "Le immagini della deportazione dei migranti sono di una violenza inaudita". E ancora: "Un'immagine che dimostra il più grande disprezzo per la vita umana". Infine, un ragionamento su quello che, a suo giudizio, rappresenta il tycoon: "È la difesa di chi si difende da solo, con i soldi e con il potere. Difendi quelli che non possono, che sono la maggioranza, che siamo noi".