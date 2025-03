Roberto Benigni, la bordata di FdI: "Si sconsiglia la visione a un pubblico sensibile alle idiozie di sinistra"

20 marzo 2025 a

E meno male che la Rai è diventata TeleMeloni. Poche ore dopo le parole di Giorgia Meloni sul manifesto di Ventotene, nel corso del suo intervento alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo, sul primo canale della tv dello Stato è andato in scena Il Sogno, il nuovo spettacolo di Roberto Benigni. Il premio Oscar ha sfruttato il palco offerto da Viale Mazzini per fare il solito sproloquio contro il presidente del Consiglio.

Gli argomenti? La solita liaison - delirium-tremens accarezzato da alcuni media - con Elon Musk e la critica al testo del documento firmato da Spinelli, e gli altri "padri per l'Europa". "A Sanremo avevo detto che c'era una storia d'amore tra Elon Musk e Giorgia Meloni - ha esclamato Benigni -. Invece mi sbagliavo. Mi ha chiamato proprio lei, Giorgia Meloni per smentire. Mi ha detto: 'Guarda Roberto che non è vero. Fra me ed Elon Musk non c'è niente. Lo giuro sulla mia Tesla".

Poi, il capitolo Ventotene. "State a sentire - ha detto -. La pagina più commovente ed entusiasmante di questo romanzo, di questa fiaba, lo sapete dove è stata scritta? È cominciato tutto qui, in Italia, in una piccola isola del Tirreno che si chiama Ventotene. Un documento è arrivato fino a noi grazie al coraggio di due donne: Ursula Hirschmann e Ada Rossi, la moglie di Ernesto Rossi, che lo hanno custodito e trasmesso proprio perché noi potessimo costruire un futuro migliore. E come lo hanno custodito e trasmesso fino a noi lo vedremo perché ormai fa parte della leggenda. Ma come è andata? Perché erano a Ventotene in quest'isola sperduta lontana da dio e dagli uomini: Nel 1941 Spinelli, Rossi e Colorni sono stati degli eroi".

A smontare tutti quelli che a sinistra avevano gridato al monopolio dell'informazione pubblica da parte del governo, ci ha pensato l'account social di Atreju. "Attenzione: questo video testimonia l’esistenza di TeleMeloni. Si sconsiglia la visione a un pubblico sensibile alle idiozie della sinistra".