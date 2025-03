PiazzaPulita, clamorosa rissa Mastrobuoni-Orsini: "Arrogante, mi risponda!", "Stia calma, così a occhio..."

Roberto Tortora 21 marzo 2025 a

Scontro a Piazzapulita tra Alessandro Orsini, direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo dell’Università di Roma Tor Vergata e Tonia Mastrobuoni, giornalista parlamentare de Il Riformista. Il tema, ovviamente, è quello del conflitto in Ucraina e la giornalista mette subito in dubbio le teorie del professore, sicuro delle strategie di Vladimir Putin: “È una deduzione la sua, non c'è una fonte che dica che Putin non attaccherà mai l'Ucraina”. Orsini, infastidito, subito risponde a tono: “Le posso dire che io sono direttore di un sito, sicurezzainternazionale.com, che pubblica circa 400 articoli al mese sulla politica internazionale”. La Mastrobuoni, però, lo incalza: “Si ma la fonte dalla sua informazione? Lei con grande sicurezza lo dice - che Putin non attaccherà mai l'Europa – la fonte qual è? Putin stesso, i servizi segreti russi, chi?”.

Orsini, allora, comincia a perdere le staffe: “Evidentemente lei non sa come sia il lavoro di un accademico, però non glielo posso spiegare adesso in due secondi”. Al che anche la giornalista comincia ad inalberarsi: “Guardi lei non risolve i problemi con l'arroganza, risponda alla domanda, è una domanda semplicissima”. Lo scambio diventa serrato, comincia il professore: “Infatti io le rispondo”. E la Mastrobuoni: “Non mi sta rispondendo”. Orsini non ne può più: “Secondo me lei deve stare un po’ calma, così a occhio”. La giornalista non se la tiene e replica: “E lei meno arrogante forse”.

Il professore, però, vuole avere l’ultima parola e la stronca così: “Arrogante? Più di lei è molto difficile”. Dopo questo scambio stucchevole, Orsini prova a dare una sua risposta ed afferma: “Quando è scoppiata la guerra, siccome io studiavo i rapporti di forza tra Russia e Ucraina, feci questa previsione sotto forma di proposizione bi-variata. Dissi ‘per ogni proiettile della Nato che l'Ucraina lancerà contro la Russia, la Russia lancerà 10 proiettili contro l'Ucraina. Lo sa che cosa dicono i generali ucraini al fronte? Parole testuali, virgoletto? ‘Il rapporto tra i colpi di artiglieria pesante nostri e quelli russi è di 1 a 10 o addirittura di 1 a 12’. La Mastrobuoni, però, non arretra di un millimetro: “Cosa c’entra questo con la mia domanda?”. E Orsini: “Secondo lei come facevo a sapere queste cose? Perché le studio da anni”. La giornalista perde le speranze: “Allora va bene, al di là di queste illazioni, perché le sue sono solo illazioni…”. Il professore non le dà modo di proseguire: “Illazioni? Le sto parlando di una proposizione bi-variata e lei mi parla d’illazione”.

