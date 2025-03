Gonzato ferma tutto e si alza: "Parenzo, che cavolo di domanda mi fai". Frecciatina a Prodi

24 marzo 2025 a

A L'aria che tira su La7 David Parenzo discute amabilmente delle divisioni in politica estera tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, cavalcando la tesi di Elly Schlein di un ministro degli Esteri sotto tutela (addirittura?) e di un governo spaccato. Praticamente sull'orlo della caduta.

Retroscena fantasiosi a parte, l'unico modo per affrontare questo approccio è forse quello ironico di Alessandro Gonzato, ospite in studio. L'inviato di Libero a Ventotene, che sabato e domenica ha testimoniato in presa diretta la missione "fantozziana" dei 100 dem in pellegrinaggio alla tomba di Spinelli (risultato: big del centrosinistra assenti e manifestazione che anziché unire ha diviso ulteriormente i presunti alleati), nel bel mezzo della discussione fissa il Parenzo parlante e poi si alza e con passo spedito si avvicina a lui.

Gonzato gli mette quindi una mano sulla spalla. David è di sasso. "Ma che cavolo di domande mi fai? Ma che cavolo di domande mi fa? Il problema non è la Lega, non è Forza Italia. Il problema sono i fassisti!". Ridono tutti, compreso Parenzo: "Ho capito, stai citando Romano Prodi".

Quindi il giornalista di Libero penne la bacchetta telescopica ormai marchio di fabbrica del padrone di casa, si avvicina al grande video e chiede alla regia di mandare in onda la precedente schermata, quella con le posizioni differenti di Salvini e Meloni su, appunto, la politica estera.

"Se al loro posto aveste messo quelle del Pd e di Avs in Europa, avreste visto che il Pd è diviso in 8 rivoli, 10 da una parte e 11 dall'altra... E in Europa sai cos'ha fatto Avs? Ha sbagliato a votare, per 15mila euro può capitare...". E su questo, però, c'è poco da ridere.

"Se tu me lo avessi chiesto - prosegue Gonzato tornando al suo posto - ti avrei detto che Lega e Fratelli d'Italia hanno politiche diverse in politica estera, ma in Parlamento hanno sempre votato allo stesso modo". Quindi torna su Prodi: "Immagina se fosse stato Salvini o il mite Lucio Malan (seduto accanto a lui, ndr) a tirare per la giacchetta, toccare i capelli a una giornalista di sinistra, le femministe avrebbero portato i Vietcong in Parlamento, avrebbero parlato di machismo, sessismo, patriarcato. E' finita qui la trasmissione, chiudi".