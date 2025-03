Flavio Briatore, l'auto che lo fa sbroccare: "Due mesi di attesa, sono inc***"

Ancora uno sfogo per Flavio Briatore. Nei giorni scorsi, mr. Crazy Pizza si era lamentato sui social riguardo alla crisi nera che sta investendo la Juventus, la sua squadra del cuore. Soprattutto dopo la terribile figura di Firenze, dopo un 3 a 0 umiliante per i bianconeri. Ora l'imprenditore ha deciso di postare un altro filmato. Il tema? La sua Range Rover che gli ha dato non pochi problemi. "Volevo dirvi cosa mi è successo, e lo faccio con questo video - ha spiegato -. Sono incazz***, come acquirente della Range Rover. Ma cosa è successo? Io avevo un Range Rover sport. Nel 2024 l'ho cambiata con una Range Rover Sport nuova con 14mila chilometri. Per la prima dal 2020 al 2024 ho speso, fattura alla mano, più di 30 mila euro dal meccanico. C'erano problemi di Fap, un filtro mi hanno detto. Questa l'ho presa nel 2024 e dopo due giorni si è fermata".

E ancora: "Alla Range Rover di Monaco, pure loro erano imbarazzati. Mi dicono che il problema è relativo a un trasformatore che non avevano e che proprio la casa madre non ha e le deve costruire. Una follia considerato anche quello che costa. È una macchina bella da vedere fuori, ma da sempre problemi. Non vedo alcuna reazione della casa madre. Le macchine costano molto, servizio clienti terribile, sono due mesi che aspettiamo il trasformatore, sono incazz***".