Massimo Cacciari smonta Elly Schlein: "Conta poco o niente"

"L'Europa è debole". Massimo Cacciari descrive così il Vecchio Continente. Senza risparmiare colpi, il filosofo parla di "una condizione di estrema debolezza politica e culturale in cui versa oggi l’Europa". Il motivo? Per Cacciari, intervenuto sul tema "Paura e speranze in politica" al Circolo dei lettori di Torino, "la paura è un elemento costitutivo della politica: l’autorità, per ottenere obbedienza, deve incutere timore. Ma quando la paura occupa interamente lo spazio politico e il potere si regge solo sull’individuazione di un nemico, allora sorge un problema". Ed è proprio questa la difficoltà dell'Ue.

Ma non solo, visto che "manca di un’idea di difesa comune e di un esercito condiviso. La sua traiettoria sembra ormai segnata: non può più ambire a un primato economico o tecnico-scientifico, e il divario nei settori più avanzati appare irrecuperabile. A tutto questo si aggiunge una crisi demografica clamorosa, segnale non solo di un declino numerico, ma anche di una perdita di fiducia nel futuro, politico e culturale".