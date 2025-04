M5s, "100mila in piazza"? Ecco la prima pagina del "Fatto": che imbarazzo...

Prevedevano 100mila persone in piazza e qualcuno, tra i grillini, ha anche avuto l'ardire di sostenere che 100mila fossero. Cifre sballate, sballatissime: le persone che hanno preso parte alla sfilata contro il riarmo a Roma erano molte, moltissime in meno. Tant'è, dal palco Giuseppe Conte ha provato ad accreditarsi come leader dell'opposizione, insomma lui al posto di Elly Schlein. Alla piazzata era presente una delegazione del Pd, che per tutta risposta in diverse occasioni ha incassato una selva di fischi, così come si sono levati dei cori contro Carlo Calenda. Il presunto avvocato del popolo si è riempito la bocca di frasi roboanti, quali: "Questo è il frutto della nostra coerenza". E ancora: "È finita la luna di miele tra governo e Paese". Convinto lui...

Bene, il day-after ecco che la manifestazione, va da sé, viene celebrata con toni magniloquenti dal Fatto Quotidiano, l'house-organ grillino diretto da Marco Travaglio, il più contiano dei contiani. E già il titolo di apertura strappa un sorriso: "Oceano Pacifico". Già, ai parla addirittura di folle oceanice. "Contro il riarmo. Fori imperiali gremiti. Conte: siamo in 100mila". Sì, come no... Curiosa anche la scelta fotografica con cui si dà conto di siffatto oceano: un tappetone di bandiere della pace, le persone ai lati delle bandiere stesse. Insomma, immagine strategica per dare un'idea di riempimento "eludendo" la presunta folla.