Arianna Meloni: "Fare il genitore è il mestiere più difficile di tutti"

Sara, ventidue anni, uccisa a coltellate per strada da un uomo che la perseguitava ma lei non voleva saperne. Ilaria, uccisa dal suo ex, il corpo chiuso in una valigia poi gettata in un dirupo. Una strage che non si ferma. La violenza di genere – afferma Arianna Meloni – rappresenta «un’emergenza e contrastarla deve essere una priorità».

Ricorda anche le misure introdotte dal governo in questi due anni e mezzo, come l’incremento dei fondi per i centri anti-violenza e il reddito di libertà. Provvedimenti richiamati nella prefazione a un libro appena uscito, L’altro femminismo (Eclettica), dove si intende combattere il pregiudizio secondo cui a destra non interesserebbe la questione femminile.